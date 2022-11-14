Окупанти на Херсонщині розграбували "Укрлендфармінг" Бахматюка на $270 мільйонів

У Новорайську Херсонської області російські окупанти зруйнували та пограбували базу компанії "Укрлендфармінг". Збитки оцінюють у $250-270 млн.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Вкрадена або знищена техніка виробництва John Deer, безпілотні літальні апарати для обробки земель. Сама база зруйнована. Окупанти вкрали практично все, що знаходилось на території бази: паливно-мастильні матеріали та посівний матеріал, засоби захисту рослин на $60 млн, близько 100 тис. тонн насіння соняшника та кукурудзи", – написав Гончаренко.

Окрім цього окупанти нанесли шкоди й найбільший у Європі птахофабриці "Чорнобаївська", яка належить компанії "Укрлендфармінг". Більше 4 млн курей дорослого поголів'я і близько 700 тис. молодняка загинуло без можливості їх утилізувати.

"Укрлендфармінг" є одним із найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, виробництвом яєць та яєчних продуктів (Avangardco IPL), тваринництвом, виробництвом м'яса та молока.

Власником холдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.