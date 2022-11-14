"Укренерго" повідомило про планові відключення у Києві та восьми областях
У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
Про це повідомляє пресслуба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що в інших областях України відключення наразі не прогнозуються.
"Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло", – наголосили в компанії.
Також "Укренерго" вкотре закликало громадян свідомо ставитись до споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.
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