"Укренерго" повідомило про планові відключення у Києві та восьми областях

У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслуба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що в інших областях України відключення наразі не прогнозуються.

"Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло", – наголосили в компанії.

Також "Укренерго" вкотре закликало громадян свідомо ставитись до споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.