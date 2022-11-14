"Приватбанк" отримав з початку року прибуток на 14 мільярдів

Прибуток державного "Приватбанку" за 9 місяців 2022 року склав 13,8 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни для захисту інтересів клієнтів банк запровадив низку заходів для зниження кредитного навантаження – призупинення нарахування відсотків, кредитні канікули, реструктуризація.

Проте, через зниження платоспроможності населення, особливо в "червоних зонах", за 9 місяців поточного року банк сформував 9,4 млрд грн резервів під кредитні ризики.

"Запроваджені з початку війни пільги клієнтам та скасовані комісії вплинули на зниження чистого комісійного доходу на 2,7 млрд грн порівняно з минулим роком. Так, доходи від платежів в роздрібних торговельних мережах (еквайрингу) склали половину від рівня попереднього року при відносно незмінному обсягу транзакцій", – йдеться у повідомленні.

Водночас за період повномасштабного вторгнення "Приватбанк" надав 15,9 млрд грн кредитів бізнесу, переважно в агросекторі, частина з яких вже погашена. Кредитний портфель бізнес-клієнтів від початку 2022 року зріс на 8 млрд грн (грос).

Станом на 1 листопада 2022 року залишки на поточних рахунках клієнтів в гривні зросли на 43% порівняно з початком року.

Зазначається, що в умовах зростання інфляції банк вжив ефективних заходів, щоб стримати зростання операційних витрат, яке склало лише 5% – 579 млн грн порівняно з минулим роком, 475 млн грн з яких припадає на виняткові витрати в умовах війни (підтримка персоналу, захист інформаційних систем, благодійність).

На підтримку армії та благодійність державний банк спрямував 80 млн грн.

Нагадаємо, за результатами роботи у 2021 році "Приватбанк" отримав рекордний прибуток у 35,05 млрд грн