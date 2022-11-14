Канадський виробник спортивного одягу Helly Hansen пішов з Росії

Канадський виробник верхнього та спортивного одягу Helly Hansen пішов з РФ, передавши бізнес місцевим топменеджерам.

Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на гендиректора перейменованої на "Рітейл РЦ" російської "Хеллі Хансен" Ігоря Рогановича, передає Forbes.

Зазначається, що компанія передала свій бізнес місцевим топменеджерам, які збираються створити мережу мультибрендових магазинів спортивного одягу під брендом Move.

У Helly Hansen у Росії було 48 магазинів, з яких сім працювали по франшизі.

Бренд Helly Hansen був заснований 1877 року норвезьким мореплавцем Хеллі Джуеллом Хансеном. Компанія виробляє технологічний спортивний і туристичний одяг, інвентар і спорядження для риболовлі, пуховики та ін.

У 2018 році канадський ритейлер Canadian Tire Corp. викупив бренд майже за $1 млрд. У РФ бренд працював через ТОВ "Хеллі Хансен".