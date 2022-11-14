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Канадський виробник спортивного одягу Helly Hansen пішов з Росії

hansen,helly

Канадський виробник верхнього та спортивного одягу Helly Hansen пішов з РФ, передавши бізнес місцевим топменеджерам.

Про це повідомляють "Ведомости" з посиланням на гендиректора перейменованої на "Рітейл РЦ" російської "Хеллі Хансен" Ігоря Рогановича, передає Forbes.

Зазначається, що компанія передала свій бізнес місцевим топменеджерам, які збираються створити мережу мультибрендових магазинів спортивного одягу під брендом Move.

У Helly Hansen у Росії було 48 магазинів, з яких сім працювали по франшизі.

Бренд Helly Hansen був заснований 1877 року норвезьким мореплавцем Хеллі Джуеллом Хансеном. Компанія виробляє технологічний спортивний і туристичний одяг, інвентар і спорядження для риболовлі, пуховики та ін.

У 2018 році канадський ритейлер Canadian Tire Corp. викупив бренд майже за $1 млрд. У РФ бренд працював через ТОВ "Хеллі Хансен".

Автор: 

Канада (502) одяг (102) росія (14379)


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навiщо свинособакам одяг та взуття ? дрантя та личакiв iм достатньо ))

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14.11.2022 11:45 Відповісти
Повністю Вас підтримую)
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22.02.2023 11:34 Відповісти
А я завжди брендові речі на офіційному сайті PUMA купую, от кросівки https://ua.puma.com/uk/sportivnye-tovary-dlja-muzhchin/obuv/krossovki.html замовив, мені їх вистачає на декілька сезонів. Завжди стараюсь придбати по гарній ціні на розпродажі, оплачую картою, щоб доставка була безкоштовна. Це дуже зручно і ціни тут вигідні.
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22.02.2023 12:19 Відповісти

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