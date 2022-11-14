Євросоюз готовий запровадити обмеження цін на російську нафту

Європейський Союз готовий спробувати запровадити обмеження цін на російську нафту.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Bloomberg.



"Ми ввели всі необхідні інструменти в Європейському Союзі", – сказала вона на полях саміту "Великої двадцятки" на Балі.

За її словами, "важливо не лише спустошити військову скарбницю Росії", а також врахувати і те, "щоб багато вразливих країн мали прийнятний рівень цін".



Водночас фон дер Ляєн додала, що рівень ціни ще не визначено.



Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.