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Новини
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Євросоюз готовий запровадити обмеження цін на російську нафту

ляєн

Європейський Союз готовий спробувати запровадити обмеження цін на російську нафту.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Bloomberg.

"Ми ввели всі необхідні інструменти в Європейському Союзі", – сказала вона на полях саміту "Великої двадцятки" на Балі.

За її словами, "важливо не лише спустошити військову скарбницю Росії", а також врахувати і те, "щоб багато вразливих країн мали прийнятний рівень цін".

Водночас фон дер Ляєн додала, що рівень ціни ще не визначено.

Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.

Автор: 

нафта (4835) росія (14379) ціни (3526) Євросоюз (5186)


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Нічого не зрозуміло. А ембарго? Ембарго буде? Чи тільки обмеження ціни? А до якого рівня?
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14.11.2022 12:08 Відповісти
$60 считали, сегодняшняя цена 76
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14.11.2022 12:27 Відповісти
У кацапів бюджет пораховано на ціну $40 за барило. За ціни $60 вони все одно матимуть профіцит.
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14.11.2022 13:38 Відповісти
сімкою запроваджуйте; а на тих, хто не погодиться, навіть члени Євросоюзу - санкції, і неслабі!
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14.11.2022 13:35 Відповісти
вы что не видите, что они делают??? они должны были эмбарго ввести на нефть и газ из России, а говорят о ценах и будут и дальше давать русским деньги на войну.
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14.11.2022 16:17 Відповісти
Всього за три тижні санкції ЄС набудуть чинності, і майже всі морські поставки сирої нафти з Росії в країни блоку припиняться. Крім того, європейським танкерам буде заборонено транспортувати російську нафту, а компаніям буде заборонено надавати страхові, фінансові, інспекційні та брокерські послуги. Винятки будуть зроблені тільки для товарів, придбаних за ціною нижче обумовленої стелі.
Велика Британія наслідувала приклад ЄС.
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14.11.2022 22:06 Відповісти

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