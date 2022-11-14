У Росії різко зріс попит на приватні бомбосховища, – ЗМІ

Після початку війни в Україні в Росії у кілька разів зріс попит на приватні бункери, здатні захистити від артилерійських снарядів, мінометних обстрілів чи ударної хвилі.

Як повідомляє РБК, після початку мобілізації в РФ попит на такі укриття зріс ще більше, передає Meduza.



"Після 21 вересня попит різко зріс: кількість запитів у нас на сайті збільшилась на 430%. Хоча далеко не всі із заявок дійшли до реалізації, але підвищений інтерес був", – каже засновник проєкту BunkerHouse Микита Малежик, додавши, що такого не було навіть після початку вторгнення у лютому.



За словами експертів, найбільший інтерес до приватних укриттів спостерігається у жителів півдня Росії та територій, де тривають обстріли. Проте до реалізації доходить лише невелика частина заявок – головна причина полягає у високій вартості спорудження подібних об'єктів.



Вартість укриття розраховується залежно від його типу – це може бути й готовий бункер з усім необхідним обладнанням, що монтується на земельній ділянці, і об'єкт капітального будівництва, який є повноцінним підземним будинком. Також бомбосховищем може стати переобладнаний підвал. Експерти оцінюють мінімальну вартість спорудження приватного бункера в мільйон рублів, проте верхньої цінової планки подібні проєкти не мають і все залежить від побажань замовника.