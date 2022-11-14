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Новини
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У Росії різко зріс попит на приватні бомбосховища, – ЗМІ

бункер

Після початку війни в Україні в Росії у кілька разів зріс попит на приватні бункери, здатні захистити від артилерійських снарядів, мінометних обстрілів чи ударної хвилі.

Як повідомляє РБК, після початку мобілізації в РФ попит на такі укриття зріс ще більше, передає Meduza.

"Після 21 вересня попит різко зріс: кількість запитів у нас на сайті збільшилась на 430%. Хоча далеко не всі із заявок дійшли до реалізації, але підвищений інтерес був", – каже засновник проєкту BunkerHouse Микита Малежик, додавши, що такого не було навіть після початку вторгнення у лютому.

За словами експертів, найбільший інтерес до приватних укриттів спостерігається у жителів півдня Росії та територій, де тривають обстріли. Проте до реалізації доходить лише невелика частина заявок – головна причина полягає у високій вартості спорудження подібних об'єктів.

Вартість укриття розраховується залежно від його типу – це може бути й готовий бункер з усім необхідним обладнанням, що монтується на земельній ділянці, і об'єкт капітального будівництва, який є повноцінним підземним будинком. Також бомбосховищем може стати переобладнаний підвал. Експерти оцінюють мінімальну вартість спорудження приватного бункера в мільйон рублів, проте верхньої цінової планки подібні проєкти не мають і все залежить від побажань замовника.

Автор: 

росія (14379) укриття (107)


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Нафіга? Це ж ми маємо "просто сдохнуть", а ви ж до Раю зібрались.
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14.11.2022 11:55 Відповісти
Довбо#оби...
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14.11.2022 11:56 Відповісти
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14.11.2022 11:58 Відповісти
В Фолаут переграли? Думають пересидіти, а коли вилізуть, то будуть пасти двоголових бурятів і відбиватися від зелених кадирівців...
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14.11.2022 12:03 Відповісти
🤣
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14.11.2022 13:12 Відповісти
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14.11.2022 12:48 Відповісти
а на мозги попит не зріс?? мабуть що не зріс
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14.11.2022 13:00 Відповісти
краще щось би придумали від дебілізма..
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14.11.2022 13:23 Відповісти
А на именные чемоданчики для говна не повысился спрос, случайно?
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14.11.2022 14:01 Відповісти

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