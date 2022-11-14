Комітет Ради підтримав законопроєкт про обмін фінансовою інформацією між країнами

Комітет Верховної Ради з питань податків та фінансів підтримав за основу законопроєкт 8131 щодо обміну фінансовою інформацією між країнами.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, законопроєкт впроваджує в Україні два міжнародних стандарти у сфері прозорості та обміну інформацією для податкових цілей:

Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS);

Стандарту щодо обміну інформацією за запитом (EOIR).

"Це важливий крок, оскільки ми стаємо частиною системи стандартів ОЕСР. Це зробить уникнення оподаткування ще складніше. Як і використання для цього офшорів", – зазначив нардеп.

Железняк уточнив, що фактично стандарт вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації про фінансові рахунки у фінансових установ та щорічно обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями – партнерами з обміну в автоматичному порядку.

Перший обмін з Україною планується у 2024 році.

У 2020 році було передано інформацію про понад 75 млн фінансових рахунків, щодо активів вартістю близько 9 трлн євро. У світі вже 102 країни (включно зі всіма країнами ЄС) є учасниками обміну такою інформацією.