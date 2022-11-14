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Новини
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Комітет Ради рекомендував ухвалити закон про звільнення волонтерів від оподаткування

деньги,армия

Комітет Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики підтримав одразу за основу та в цілому законопроєкт 7492 щодо звільнення від оподаткування певних видів благодійної допомоги, зібраної волонтерами.

Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, ухвалення документу допоможе розширити можливі напрямки витрат осіб з Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії РФ.

Законопроєкт передбачає:

  • До оподатковуваного доходу осіб, внесених до Реєстру волонтерів, не включати суму отриманої ними благодійної допомоги, якщо така сума в подальшому була витрачена в період воєнного і надзвичайного стану на користь учасників бойових дій по всій Україні, працівників цивільного захисту та членів їх сімей, вимушених переселенців із зон бойових дій по всій Україні.
  • Після включення особи до Реєстру звільнення від оподаткування (18% ПДФО і 1,5% військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів.

Заступник голови Комітету, нардеп від франції "Голос" Ярослав Железняк пояснює: якщо волонтера вносять до Реєстру сьогодні, він отримає пільгу на майбутнє та за попередній 2021 рік. Водночас поточне формулювання норми не дозволяє волонтеру претендувати на пільгу в період з 1 січня 2022 року до сьогодні, тобто на частину 2022 року, коли він ще не був внесений до Реєстру. Новий закон вирішує цю проблему.

Нардеп наголошує, що зареєструватися у Реєстрі необхідно до кінця 2022 року.

Ухвалення закону очікується на цьому тижні.

Автор: 

ВР (2889) податки (2458) волонтери (28)


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Це щоб гуманітарку змогли самі красти в повному обсязі?
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14.11.2022 13:00 Відповісти
аха..ща зелені падли всі хором полізуть присмоктуватись до волонтерів..

Зе у гундосиках, скумбрія на своїх сейшнах, інше бидло полізе до телемарафону..
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14.11.2022 13:43 Відповісти
Й повилазять "волонтери" Пінчуки, Коломойский, Хомутинник та іньші!!!
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14.11.2022 13:03 Відповісти
Хомута давно не було чути..він не в Україні, мабудь навіть давненько
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14.11.2022 13:45 Відповісти
Зато його зять в Україні й розкручують його по всіх ТВ й де тільки можна. А коли люди просять звіт по фінансах він нахер посилає.... а прізвище його Притула. Людям по ТВ що завгодно у голови вкладають, технології схожі на ті що на Засрашці.
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14.11.2022 15:12 Відповісти
Будуть у нас "реєстрові волонтери". Це як "реєстрові козаки".
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14.11.2022 13:04 Відповісти
"Волонтери" з Монако сьогодні святкують! Така шара підвалила
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14.11.2022 13:09 Відповісти
ресторатори..розважальні заклади..а що? кофієм напоїли - і не плати податки..блін, а до цього люди без задньої думки допомогали..
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14.11.2022 13:47 Відповісти

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