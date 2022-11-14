Комітет Ради рекомендував ухвалити закон про звільнення волонтерів від оподаткування

Комітет Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики підтримав одразу за основу та в цілому законопроєкт 7492 щодо звільнення від оподаткування певних видів благодійної допомоги, зібраної волонтерами.

Про це повідомив очільник комітету Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, ухвалення документу допоможе розширити можливі напрямки витрат осіб з Реєстру волонтерів з урахуванням повномасштабної збройної агресії РФ.

Законопроєкт передбачає:

До оподатковуваного доходу осіб, внесених до Реєстру волонтерів, не включати суму отриманої ними благодійної допомоги, якщо така сума в подальшому була витрачена в період воєнного і надзвичайного стану на користь учасників бойових дій по всій Україні, працівників цивільного захисту та членів їх сімей, вимушених переселенців із зон бойових дій по всій Україні.

Після включення особи до Реєстру звільнення від оподаткування (18% ПДФО і 1,5% військового збору) поширюється не лише на майбутні періоди та попередній звітний рік, а й на строк з початку поточного звітного року до моменту внесення особи до Реєстру волонтерів.

Заступник голови Комітету, нардеп від франції "Голос" Ярослав Железняк пояснює: якщо волонтера вносять до Реєстру сьогодні, він отримає пільгу на майбутнє та за попередній 2021 рік. Водночас поточне формулювання норми не дозволяє волонтеру претендувати на пільгу в період з 1 січня 2022 року до сьогодні, тобто на частину 2022 року, коли він ще не був внесений до Реєстру. Новий закон вирішує цю проблему.

Нардеп наголошує, що зареєструватися у Реєстрі необхідно до кінця 2022 року.

Ухвалення закону очікується на цьому тижні.