Європарламент розгляне резолюцію про визнання РФ терористичною державою

Європейський парламент розгляне резолюцію, у якій Російську Федерацію визнають терористичною державою.

Про це заявила депутатка Європарламенту Раса Юкнявічене, віцеголова групи Європейської народної партії (ЄНП) із закордонних справ, передає "Європейська правда".

У повідомленні ЄНП зазначається, що напередодні саміту G20 на Балі група партії висловила різке несхвалення присутності Росії на переговорах лідерів "Великої двадцятки".

"Ми дозволяємо одному з керівників терористичної держави брати участь на рівних у дискусії про майбутнє світу – ось що означає дозволити Лаврову сісти за один стіл із рештою лідерів G20. Це неприйнятно. Ми ніколи не повинні вести переговори з терористами", –наголосила Юкнявічене.

"Європейський парламент відкрито заявляє про це, і ми проголосуємо за резолюцію на пленарному засіданні наступного тижня, щоб класифікувати Російську Федерацію як терористичну державу", – наголосила Юкнявічене.

Група ЄНП відкрито засуджує необґрунтовану, неспровоковану та незаконну російську агресію проти України після анексії Криму у 2014 році.

Як відомо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала РФ державою-терористом.