Україна готується до сертифікації "Укртрансгазу" як європейського оператора газосховищ, – "Нафтогаз

Україна готується до сертифікації "Укртрансгазу" як європейського оператора газосховищ. Нараз розпочато перший крок – внесення відповідних змін у законодавство України.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що успішна сертифікація дозволяє зберігати в українських ПСГ стратегічні запаси газу країн ЄС (а не лише приватних замовників-нерезидентів), максимізує використання мережі газосховищ та збільшить надходження від надання послуг підземного зберігання.

"Процес сертифікації передбачатиме кілька ключових етапів. Перший – формування відповідної законодавчої бази – вже триває. Наприкінці жовтня у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №8158.

Він імплементує в українське законодавство норми щодо сертифікації операторів газосховищ, запроваджені ЄС у липні 2022 року. Цей же законопроект визначить загальні принципи такої сертифікації та конкретизує повноваження регулятора (НКРЕКП) щодо її здійснення", – пояснюють у компанії.

У "Нафтогазі" додали, що наступне слово – за регулятором. Він має деталізувати процедуру сертифікації, а "Укртрансгаз" – офіційно надати всі документи, необхідні для її проходження.

Після аналізу та відповідних висновків зі сторони українського регулятора та Секретаріату Енергетичного Співтовариства буде прийнято рішення щодо сертифікації "Укртрансгазу" як оператора підземного зберігання газу за стандартами ЄС.