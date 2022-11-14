Вартість завершення будівництва українського посольства у Туреччині зросла до 150 мільйонів

Кабінет міністрів погодив збільшення вартості проєкту завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині.

Згідно з розпорядженням уряду №1010 від 11 листопада, вартістю будівництва посольства відповідно до затвердженої проєктної документації зросла до 150,13 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У тому числі 110,03 млн виділено за рахунок резервного фонду державного бюджету, а ще 40,1 млн грн – за рахунок фонду МЗС у держбюджеті.

Уряд у 2021 році погодився з пропозицією Міністерства закордонних справ щодо будівництва протягом 2021 та 2022 років комплексу посольства України в Турецькій Республіці загальною вартістю 125,79 млн грн.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року Кабмін виділив 110 млн грн для завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині.