Канада на саміті G20 оголосить про нові санкції проти Росії, – ЗМІ

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосить про пакет нових санкцій проти Росії та про збільшення допомоги Україні під час зустрічей G20 на Балі, Індонезія.

Про це повідомляє Global News із посиланням на джерела.

Як зазначається, канадська делегація продовжуватиме критикувати російський уряд за його вторгнення в Україну.

"Я маю серйозну підозру, що російському представнику не сподобається те, що він збирається почути від великої кількості нас на G20", – сказав Трюдо журналістам.

Президент Росії Путін не бере участі в саміті, але він відправив замість нього міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

У кінці жовтня повідомлялося, що Канада внесла до санкційних списків 35 фізичних осіб, зокрема керівників "Газпрому", а також шести енергетичних компаній із Росії.