Канада заблокувала російські активи вартістю $330 мільйонів

У рамках запроваджених проти Росії санкцій за порушення суверенітету України у Канаді заблоковано активи на загальну суму понад 412 млн канадських доларів (близько $330 млн).

Про це повідомили у Королівській канадській кінній поліції, відповідальній за контроль за дотриманням санкцій, передає Укрінформ.

"З 24 лютого у Канаді загалом було заморожено коштів на суму близько 121,9 млн канадських доларів у еквівалент й припинено транзакцій на понад 290,6 млн доларів, відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.

Минулого разу подібні дані стосовно канадських антиросійських санкцій було оприлюднено у серпні, і відтоді загальна вартість замороженого майна й коштів зросла всього на 1 млн канадських доларів, хоча перелік підсанкційних осіб був суттєво розширений.

З часу незаконної анексії Росією Криму, Канада запровадила санкції проти майже 2000 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України. Більше 1400 з них потрапили під канадські санкції після 24 лютого.

Як повідомлялося, Велика Британія заморозила російські активи на загальну суму 18,4 мільярда фунтів стерлінгів ($20,9 млрд) через запроваджені проти РФ санкції після її вторгнення в Україну.