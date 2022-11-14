Мінфін спрогнозував падіння економіки України цьогоріч на 35%
Падіння ВВП України у 2022 році може становити 33-35%.
Про це на брифінгу заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Десь наші оцінки збігаються з оцінками міжнародних партнерів. Орієнтовно втрати валового внутрішнього продукту будуть 33-35%", – сказав голова Мінфіну.
За словами Марченка, в абсолютних показниках це понад 1 трильйон гривень.
Як повідомлялося, у жовтні Національний банк покращив оцінку спаду ВВП у 2022 році з 37,5% до 32%.
Однак очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко минулого тижня зазначала, що через російські удари по об'єктах критичної інфраструктури падіння ВВП у жовтні поглибилось до 39% у річному обчисленні, порівняно із 35% у вересні-серпні.
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