IKEA ліквідує закупівельну "дочку" в Росії

Шведська IKEA, яка з березня припинила діяльність у Росії та в даний час продає виробничі активи всередині цієї країни, ухвалила рішення про ліквідацію однієї з російських структур – ТОВ "Икеа Закупочные Услуги Рус".

Рішення про ліквідацію "дочки" ухвалили позачергові збори учасників ТОВ 10 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

Ліквідатором призначено Дмітрія Чуріна (він також у вересні цього року виступив ліквідатором дочірньої структури в РФ іншої скандинавської компанії – фінського постачальника технологій обробки скла Glaston Oyj).

"Икеа Закупочные Услуги Рус" належить зареєстрованим у Швейцарії IKEA Supply AG (95%) та IKEA Supply Services Holding AG (5%).

Основними видами діяльності ТОВ були створення та використання баз даних та інформаційних ресурсів, управління нерухомістю та надання посередницьких послуг при її оцінці. За підсумками 2021 року "Икеа Закупочные Услуги Рус" отримала виручку в 454 млн руб., чистий прибуток – у розмірі 31 млн руб.

Із березня цього року IKEA поступово згортає діяльність у Росії. У звіті за 2022 фінансовий рік, опублікованому на початку листопада, шведський рітейлер підтвердив, що до кінця поточного календарного року має намір остаточно закрити закупівельні та логістичні офіси в Москві та Мінську.

Також у документі зазначено, що на початок 2023 року компанія розраховує завершити продаж чотирьох заводів у РФ. Про продаж рітейлерського бізнесу компанія поки не оголошувала (у тому числі Мінпромторг РФ неодноразово повідомляв, що не отримував повідомлень від IKEA про продаж активів у рітейлі).