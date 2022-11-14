"Укрнафта" залишилася без правління – всі рішення ухвалюватиме новий директор

Загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта" 9 листопада внесли зміни до статуту компанії, змінивши колективний виконавчий орган (правління) на одноособовий (директор) в особі Сергія Корецького.

Згідно протоколом зборів акціонерів, внаслідок цього призупинено повноваження голови правління Олега Геза, а також його членів Ірини Євець, Дмитра Мордовенка, Сергія Наслєднікова, Олени Кропив'янської та Олега Мальчика, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 11 листопада "Укрнафта" повідомила, що новопризначений директор компанії Сергій Корецький приступив до виконання обов'язків.

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Нагадаємо, 6 листопада стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.

В "Укртатнафті" олігарх спільно з партнером Геннадієм Боголюбовим володіють близько 60%. Інші – у НАК "Нафтогаз". Ключовим активом "Укртатнафти" є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російськими ракетними обстрілами.