Нідерланди додатково виділять 110 мільйонів євро на відновлення енергосистеми України
Нідерланди додатково виділять Україні 110 млн євро допомоги для відновлення стабільного електропостачанням та проходження зимового періоду.
Про це міністр міжнародної торгівлі та розвитку співробітництва Нідердандів Лісьє Шрайнемахер повідомила у Twitter.
"Україна готується до суворої зими. Половина системи енергопостачання зруйнована. Найближчими місяцями українцям доведеться зіткнутися з виснажливими умовами. Нідерланди нададуть додаткові 110 млн євро (всього 180 млн євро), щоб допомогти з енергопостачанням та укриттям цієї зими. Ми стоїмо поряд з Україною", – написала очільниця міністерства.
Як повідомлялося, Нідерланди також виділять понад 25 млн євро на підтримку української армії додатково до 120 млн євро, про які було оголошено на початку листопада.
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