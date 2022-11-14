Підсанкційний пропагандистський канал Russia Today починає мовлення в Сербії

У Сербії розпочинає мовлення філія російського пропагандистського каналу іномовлення Russia Today, який перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Про це повідомляє N1, передає Європейська правда.

Сербську філію RT очолить Єлена Мілінчич – донька Любинки Мілінчич, яка очолює місцеву редакцію російського пропагандистського агентства Sputnik Srbija.

Коли саме телеканал почне мовлення, не уточнюється. Про його запуск сербські ЗМІ писали ще у липні.

Речник Європейського Союзу Петер Стано нагадав, що Брюссель запровадив санкції проти Russia Today у межах заходів із протидії повномасштабній російській агресії проти України.

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За словами Стано, Сербія як країна-кандидат на членство ЄС має поступово гармонізувати свою політику у сферах зовнішніх зносин і безпеки з європейською.

"Russia Today – це частина російського інструменту пропаганди й дезінформації, яким Кремль доповнює свою протиправну агресію проти України та вбивство українців", – наголосив речник ЄС.

Як повідомлялося, у червні Латвія заборонила транслювати всі 80 російських телеканалів, які були доступні для перегляду в цій країні.