Amazon планує звільнити до 10 тисяч співробітників, – NYT

Amazon планує звільнити близько 10 тис. людей, які займаються корпоративними та технологічними роботами. Скорочення почнуться вже цього тижня.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

За їх словами, це буде найбільшим скороченням робочих місць в історії компанії.

Скорочення будуть зосереджені на організації пристроїв Amazon, включно з голосовим помічником Alexa, а також на відділі роздрібної торгівлі та відділі кадрів.

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"Загальна кількість звільнень залишається мінливою. Але якщо вона залишиться на рівні 10 тис., це становитиме приблизно 3% штатних співробітників Amazon і менше 1% її глобальної робочої сили, яка налічує понад 1,5 млн осіб і в основному складається з погодинних працівників", – пише NYT.

Пандемія призвела до найприбутковішої ери Amazon за всю історію, оскільки споживачі кинулися до онлайн-шопінгу, а компанії – до послуг хмарних обчислень. Amazon подвоїла свою робочу силу за два роки та спрямувала свої приутки на розширення та експерименти.

Але на початку цього року зростання Amazon сповільнилося до найнижчого показника за два десятиліття, оскільки підйом внаслідок пандемії зупинився. Компанія зіткнулася з високими витратами через рішення про надмірні інвестиції та швидке розширення, тоді як зміни в купівельних звичках і висока інфляція знизили продажі.

Amazon пережила невелике відновлення в останньому кварталі. Але компанія попередила інвесторів, що зростання може знову послабитися, можливо, впавши до найнижчого рівня з 2001 року.