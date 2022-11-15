Євросоюз починає перегляд принципів майбутніх відносин із Росією, – ЗМІ

Країни-члени Європейського Союзу напередодні розпочали обговорення майбутнього відносин між ЄС і Росією, коли головний дипломат блоку Жозеп Боррель представив новий проєкт набору принципів взаємодії з Москвою.

Про це повідомлє Euractiv.

Як зазнчається, до недавнього часу взаємодія ЄС з Росією регулювалася п’ятьма "керівними принципами", викладеними попередницею Борреля Федерікою Могеріні. Однак після вторгнення Росії в Україну більшість положень фактично вважаються мертвими.

У контексті війни Росії в Україні ЄС наразі просував тристоронню стратегію щодо Москви, яка полягає в ізоляції Росії, підтримці України та прагненні зменшити наслідки війни.

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Проєкт документа, який Боррель представив міністрам ЄС, має стати основою для обговорення довгострокових відносин Євросоюзу з Москвою.

Серед заходів, зокрема, "міжнародна ізоляція Росії, запровадження та впровадження обмежувальних заходів проти Росії та запобігання їх обходу, щоб не допустити її ведення війни".

Це також має йти рука об руку із "забезпеченням відповідальності шляхом притягнення Росії, виконавців і пособників до відповідальності за порушення міжнародного права та військові злочини, скоєні в Україні".

По-друге, у нових "лініях, яких слід дотримуватися" йдеться про "підтримку сусідів ЄС, зокрема через політику розширення".

Вторгнення Росії в Україну та зміна поточного геополітичного ландшафту вже спричинили пожвавлення процесу розширення ЄС після майже десятиліття стагнації. Це також призвело до усвідомлення того, що стратегічний інтерес ЄС у стабільному та безпечному середовищі в найближчому сусідстві має виходити за рамки розгляду того, хто стане наступним членом.

Згідно з проєктом принципів, також буде включення "подолання глобальних наслідків війни".

"Росія, використовуючи продовольство як зброю у своїй війні проти України, несе повну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спричинила", – йдеться у проєкті тексту.

У проекті Борреля також міститься заклик до держав-членів "тісно співпрацювати з партнерами по всьому світу та союзниками по НАТО для захисту та зміцнення заснованого на правилах міжнародного порядку".

Згідно з проєктом, "поняттям "сфери впливу" немає місця в 21 столітті й вони не можуть бути частиною майбутнього європейського порядку безпеки".

Окрім прямої підтримки України та ізоляції Росії, новий набір принципів передбачає "посилення стійкості ЄС, зокрема в енергетичній безпеці та критичній інфраструктурі, шляхом протидії кібер- та гібридним загрозам, маніпулюванню інформацією та втручанню з боку Росії".

За словами дипломатів ЄС, ця пропозиція була добре сприйнята такими країнами, як Німеччина, але більш жорстку у ставленні до РФ держави-яструби, як і раніше, налаштовані скептично, сподіваючись побачити в тексті сильніші та конкретніші формулювання.