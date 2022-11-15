"Укренерго" попередило про планові відключення світла у Києві та восьми областях
У вівторок, 15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що в інших областях України відключення не прогнозуються.
"Обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження енергооб’єктів російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово, щоб в українців було світло", – йдеться у повідомленні.
Енергетики вкотре закликали українців свідомо ставитись до споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.
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