Експорт чавуну з України впав з початку року на 57%

Україна в січні-жовтні 2022 року знизила експорт чавуну в натуральному вираженні на 56,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 1,15 млн тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, за вказаний період експорт чавуну в грошах скоротився на 58% – до $574,18 млн, передає Інтерфакс-Україна.



За указаний період Україна імпортувала 16 тонн чавуну на $29 тис., тоді як за 10 місяців 2021 року імпортувала 171 тонну на $200 тис.



Як повідомлялося, Україна в 2021 році збільшила експорт чавуну в натуральному вираженні на 4,2% порівняно з 2020 роком – до 3,24 млн тонн, експорт чавуну в грошовому вираженні зріс на 78,1% – до $1,64 млрд. При цьому експорт здійснювався в основному в США (53,61% поставок у грошовому вираженні), Італію (22,08%) та Туреччину (9,74%).

За 2021 рік Україна імпортувала 185 тонн чавуну на $226 тис. із Німеччини (74,34%), РФ (20,35%) та Словаччини (5,31%), тоді як 2020 року ввезла 593 тонн на $417 тис.