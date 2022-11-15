Колишні власники намагаються забрати у "Приватбанку" торговельний центр у Дніпрі

Господарський суд Дніпропетровської області 15 листопада розгляне справу, в якій ТОВ "Місія-1" намагається позбавити державний "Приватбанк" законного права власності на ТЦ "Приозерний" у Дніпрі.

Як повідомляє пресслужба банку, провадження у цій справі відкрито в січні 2021 року.

"За ці майже 2 роки справа не зрушила зі стадії підготовчого провадження, яка за законом може тривати максимум 90 днів. Все через узгоджені дії пов’язаних з колишнім керівництвом банку осіб, що направлені на створення перешкод для неможливості вирішення справи, та дії судів, які заохочують зловживання процесуальними правами.

І можливо дивно виглядає ситуація, за якої особа самостійно подає позов до суду для нібито захисту своїх прав та інтересів, а потім не дає суду розглядати відповідну справу. Але насправді все просто – поки розглядається справа, "Приватбанк" позбавлений права розпорядження власним нерухомим майном через арешт, що накладений судом в межах цієї справи", – зазначили в банку.

Як наголосили в "Приватбанку", виходить, що судова справа щодо ТЦ "Приозерний" ще не вирішена, але нею вже 2 роки порушуються законні права держбанку.

Водночас банк сподіваються, що суд "все ж таки розгляне справу та ухвалить законне і справедливе рішення".

Зазначається, що "Приватбанк" набув право власності на ТЦ "Приозерний" у червні 2016 року в порядку звернення стягнення на іпотечне майно, передане ТОВ "Місія-1" в забезпечення виконання кредитних зобов’язань ряду юридичних осіб.

"Звернення стягнення відбулося за погодженням з боку ТОВ "Місія-1" з розрахунком боргу та вчиненням дій щодо звернення стягнення. Після закінчення строку позовної давності, у 2021 році, ТОВ "Місія-1" вирішило оскаржити право власності Банку на нерухоме майно ТЦ "Приозерний"", – пояснюють у банку.

Торговельний центр "Приозерний" розташований у Дніпрі, його загальна площа складає 32,4 тис. кв. м. Первісна вартість набуття – 788,7 млн грн.

Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Пізніше колишні власники банку заявили, що вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.