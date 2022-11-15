В Україні з’явиться кліматичний офіс за підтримки Німеччини та Євросоюзу

В Україні створять кліматичний офіс за підтримки Німеччини та Європейського Союзу.

Про це повідомив на СОР27 міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає пресслужба міністерства.

Український кліматичний офіс функціонуватиме в межах проєкту міжнародної технічної допомоги BMWK/ЄС "Розбудова спроможності задля кліматичних дій", офіційний запуск якого відбувся сьогодні.

Проєкт співфінансуватиметься ЄС та Міжнародною кліматичною ініціативою (IKI) Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK). Мета – надати реальну допомогу Україні у реалізації кліматичних цілей на шляху до декарбонізації.

За словами Стрільця, Офіс надаватиме підтримку уряду України, містам та регіонам, а також підприємствам та бізнесу для реалізації елементів кліматичної політики.

Зазначається, що кліматичний офіс допомагатиме з декарбонізацією галузей економіки, розбудовою урядування в адаптації, розширенням можливостей для молоді та регіонів на шляху до Зеленого курсу ЄС та з імплементацією положень Паризької угоди.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності офісу стане напрацювання та підтримка особливих підходів до кліматичного фінансування для України.

За оцінками Міндовкілля та міжнародних експертів, додаткові викиди парникових газів, спричинені військовими діями на території України, склали близько 33 млн тонн CO2.

Найбільша частка цих викидів припадає на пожежі – понад 23 млн тонн CO2. 80% пожеж відбуваються на територіях, де велись або ведуться бойові дії.

За попередніми підрахунками, на відбудову припадатиме близько 49 млн тонн викидів.

Водночас Стрілець наголосив, що Україна не відмовилася від намірів скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року.