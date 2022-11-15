Із початку війни укладено понад 30 тисяч земельних угод
Із 24 лютого по сьогодні укладено 31 226 угод на ринку землі, вони охоплюють площу в 56,17 тис. га.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства агарної політики та продовольства.
Регіонами з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та за площею земель) є Хмельниччина (6,2 тис. га), Вінниччина (6,1 тис. га), Полтавщина (5,9 тис. га), Кіровоградщина (5,8 тис. га) та Дніпропетровщина (5,2 тис. га).
За останні два тижні було укладено 2 991 правочин у межах ринку землі за площею в 5 853 га.
У цілому станом на сьогодні за увесь період функціонування ринку землі укладено 132,19 тис. земельних угод. Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 300,69 тис. га.
Наразі подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 652 нотаріуси. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Лідерами за площами землі, щодо яких зафіксовано правочини, за увесь період є:
- Харківщина (38,6 тис. га),
- Дніпропетровщина (26,5 тис. га),
- Полтавщина (24,3 тис. га);
- Кіровоградщина (24,2 тис. га);
- Херсонщина (21 тис. га).
Середня ціна 1 га землі в Україні становить 37 882 грн. Капіталізація ринку (найбільша сума, яку українці вклали в купівлю землі) станом на листопад становить 32,5 млн грн.
ТОП-5 регіонів з найвищою середньою ціною за 1 га – Івано-Франківська область (91,7 тис. грн), Київська (77,9 тис. грн), Львівська (70,4 тис. грн), Волинська (56,8 тис. грн), Закарпатська (56,5 тис. грн), Чернівецька (50,6 тис. грн).
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