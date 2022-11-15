Кабмін змінив тимчасового керівника "Укрспирту"

Кабінет міністрів погодив призначення Івана Кучеренка тимчасовим виконувачем обов’язків директора держпідприємства "Укрспирт". Раніше він працював на посаді заступника директора держпідприємства.

Відповідну постанову №1011-р уряд ухвалив на засіданні 11 листопада, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що кандидатуру Кучеренка на цю посаду запропонувало Міністерство економіки.



До нього обов'язки в.о. директора ДП виконував Віталій Жадобін, призначений Кабміном на цю посаду на початку лютого 2022 року.

Нагадаємо, 25 листопада 2021 року співробітники Головного слідчого управління Національної поліції провели обшуки у приміщені центрального апарату ДП "Укрспирт" та в помешканні в.о. директора держпідприємства Сергія Блескуна. За його словами, предметом обшуку стали документи що стосуються підготовки ДП "Укрспирт" до приватизації.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки оголосило конкурс на посаду голови ДП "Укрспирт" ще у листопаді 2019 року, призначивши в.о. голови держкомпанії Сергія Блескуна.