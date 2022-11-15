БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 221 37

Першу тисячу безробітних залучили до відновлення постраждалих регіонів за 6700 грн/місяць

київщина,відбудова

Станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт було залучено 1036 осіб, які мають статус безробітного.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки із посиланням на дані Державної служби зайнятості.

"Ми розглядаємо цей процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки буде отримувати зарплату, більшу ніж виплати по безробіттю, але й приносити користь суспільству, що дуже цінно, особливо в ці турбулентні часи.

Збільшиться купівельна спроможність таких громадян, а відтак і зростатиме потреба у виробництві товарів та наданні послуг, що приведе до створення нових робочих місць", – зазначила заступниця міністра Тетяна Бережна.

Зазначається, що наразі до суспільно корисних робіт залучають безробітних в п’ятьох областях Україні:

  • Сумська область – 499 безробітних;
  • Київська область – 209;
  • Чернігівська область – 176;
  • Донецька область – 107;
  • Полтавська область – 45.

Ще у двох регіонах – Рівненській та Волинській областях – розглядається можливість залучення безробітних до суспільно корисних робіт найближчим часом.

Наголошується, що поки це відносно невеликі цифри, адже загалом у центрах зайнятості на кінець жовтня було зареєстровано близько 270 тисяч осіб, які мають статус безробітних. Однак в Мінекономіки впевнені, що ця ініціатива допоможе українцям, особливо в маленьких містечках, одночасно і заробляти кошти, і відновлювати свої громади.

Читайте також: Безробітних залучать до "Армії відновлення" України за 6700 гривень на місяць, – Мінекономіки

Види суспільно корисних робіт, в залежності від регіону, можуть різнитися. Найчастіше людей залучають до укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок, заготівлі дров для населення, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття, ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери тощо.

У Мніекономіки підкреслили, що участь у суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Крім того, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів. Тобто оплата за їх виконання може бути більшою.

Автор: 

безробіття (358) Мінекономрозвитку (2015) відновлення (366)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+17
Важка робота за таку мізерну платню це рабство.
показати весь коментар
15.11.2022 14:50
+12
за 6700 грн/місяць...
Збільшиться купівельна спроможність таких громадян...



Це відверте знущання!
показати весь коментар
15.11.2022 15:04
+12
Тяжка праця фактично за їжу,а ось депутати можуть взагалі не з'являтися на робочому місці бо ще у травні нардепи зі "Слуги народу" внесли зміни до законодавства на період дії воєнного стану (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n233 № 7269 "Про правовий режим воєнного стану", щодо функціонування місцевого самоврядування в період дії воєнного стану), чим зокрема зупинили дію норми Регламенту ВРУ, згідно з якою участь у голосуванні була підставою для нарахування зарплати депутатам.
показати весь коментар
15.11.2022 15:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Важка робота за таку мізерну платню це рабство.
показати весь коментар
15.11.2022 14:50 Відповісти
там еще налоги с этих 6700 грн отдай и полож даниле гетманцу
показати весь коментар
15.11.2022 14:57 Відповісти
вони можуть вільно залишатися безробітними. у гіршому випадку це безкоштовні вправи, які корисні для здоров'я. не будь таким негативним.
показати весь коментар
15.11.2022 15:08 Відповісти
Роботи по облаштуванню підвалів без відповідних засобів захисту, які їм точно не видадуть, можуть бути дуже небезпечні для здоров'я. Перенесення вантажів повинно регоаментуватися і відповідності до кзпп. А там значно менші навантаження прописані, ніж ті, що можуть бути при виконанні описаних робіт і т.д., і т.п. Але це проблеми вже тих людей, які працюватимуть на цих роботах. Навряд, якщо вони туди потрапили, зможуть захистити свої права. Бо якби могли б, в 90% випадків, туди не потрапили б.
показати весь коментар
15.11.2022 16:24 Відповісти
Блин , в стране война , а вы про размер платы ? В СССР и Германии работали за продовольственные карточки во время 2-й мировой. Не стыдно ?
показати весь коментар
15.11.2022 15:12 Відповісти
Нет. Не стыдно. Мы не рабы. Хотя нам организовали тут концлагерь - закрывши границы.
показати весь коментар
15.11.2022 15:17 Відповісти
У країні 100 разів порушили права громадян можновладці. Самі займаються мародерством, а від народу вимагають патріотизму. У вашій країні я працював на таких роботах безкоштовно. А в цій країні 6 тис гривень надто мало.
показати весь коментар
15.11.2022 15:25 Відповісти
Как бы так сказать, может продовольственная карточка на мужчину и его жену (в декрете, например), стоит дороже этих копеек. Я уже молчу про лекарства и коммуналку.

Правильное решение очень простое: нанять всех людей работать именно за еду и прочие необходимые вещи, но при этом начислять зарплату и стаж уже после войны. То есть сейчас денег тратиться не будет, будет работа, будет результат, а потом после войны человек разом получит все бабки и будет вполне доволен суммой плюс пользой для Украины.
показати весь коментар
15.11.2022 15:31 Відповісти
ні не соромно,тому що а.з цих 6700 стягнуть податки,б хер ти проживеш на ті бабки,давай "друже прибалт" розкажи як то ******* за 120 баксів жити що ***** не смішно,а те що в країні війна не відміняє що треба за все платити,тому не в касу твій висер,бо на відміну від цієїі подачки ті хто отримували пайки що в рейху що в совку,ніяких податків не платили і мали бронь.так сказати відчуй різницю в турботі,в тоталітарних режимах,і у цих наперсточників.
показати весь коментар
15.11.2022 23:48 Відповісти
У нас 15 000 полоненних орків, які сидть, жруть та клеять папірці на утримання яких українці платять зі своїх кишень кожному по 3000 грн !!!
Чому цю гидоту не долучають до таких робіт ? Наші пенсіонери отримують по 2000 грн.
показати весь коментар
15.11.2022 16:09 Відповісти
що там зельониє,після перемоги відкриють кордони? точно?
показати весь коментар
15.11.2022 14:54 Відповісти
Нет конечно. Будет мораторий на выезд за границу лет на 5 и введена трудовая повинность на восстановление страны. А как вы хотели? Без рабов страну не вернешь
показати весь коментар
15.11.2022 14:59 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2022 14:58 Відповісти
На таку роботу за такі гроші відправити б кодло з ОПи і "слуг" з парламенту.
показати весь коментар
15.11.2022 14:56 Відповісти
і багато хто піде працювати. в нас,здається, на 1 вакансію 7 чоловік претендує по статистиці.
показати весь коментар
15.11.2022 15:04 Відповісти
Підуть. Від безвиході.
показати весь коментар
15.11.2022 15:05 Відповісти
Зато главы администраций Запорожской Старух и Днепропетровской Резниченко воруют гуманитарку тоннами и делают своих подруг-фитнесс-тренерш миллиардершами на дорогах
показати весь коментар
15.11.2022 16:25 Відповісти
💯👍🤣
показати весь коментар
15.11.2022 15:05 Відповісти
Довольно неплохое решение для тех, кто остался без работы и помощи. В наше,- тяжёлое время и эта работа хороша. Сейчас работаю на предприятии и получаю немногим больше, поскольку предприятие практически остановлено.
показати весь коментар
15.11.2022 15:02 Відповісти
Все відносно. Сидіти на стільці або носити якісь папери це одне, а тяжка фізична праця - інше.
Після вирахування податків та різних внесків від 6700 залишиться ще менше реальних грошей.
показати весь коментар
15.11.2022 15:08 Відповісти
Люди продолжают работать и не скулят, понимая, что это необходимо. Работают как работали с задержкой з.п. почти за два месяца!
показати весь коментар
15.11.2022 15:18 Відповісти
Вірю. Але чому б владі не прикрутити апетити мафіозі каломойського та йому подібних, не роздавати за безцінь бурштинові родовища та нерухомість в центрі Києва злочевським?

А направити мільярди роздерибанених коштів нужденним, чиє життя зруйнували окупанти.
показати весь коментар
15.11.2022 15:24 Відповісти
Рад бы помочь в этом вопросе, но не в моей компетенции.. (((
показати весь коментар
15.11.2022 15:28 Відповісти
коли лашишся без хати от на тебе гляну як ти радісно за 6700 пошуруєш батрачити,а з них на руки 5к,а за хату 2 тисячкі віддай,до речі для таких радісних денбілів зельониє уже заявили,що відшкодування втрати житла за рахунок кацапських бабок може не бути,а буде "пільгова" іпотека,радій РАБ
показати весь коментар
15.11.2022 23:52 Відповісти
Тяжка праця фактично за їжу,а ось депутати можуть взагалі не з'являтися на робочому місці бо ще у травні нардепи зі "Слуги народу" внесли зміни до законодавства на період дії воєнного стану (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n233 № 7269 "Про правовий режим воєнного стану", щодо функціонування місцевого самоврядування в період дії воєнного стану), чим зокрема зупинили дію норми Регламенту ВРУ, згідно з якою участь у голосуванні була підставою для нарахування зарплати депутатам.
показати весь коментар
15.11.2022 15:12 Відповісти
за 6700 грн/місяць...
Збільшиться купівельна спроможність таких громадян...



Це відверте знущання!
показати весь коментар
15.11.2022 15:04 Відповісти

показати весь коментар
15.11.2022 15:08 Відповісти
до чого ці наїзди,ви тільки гляньте,як шумить ліс з млрд дерев))))
показати весь коментар
15.11.2022 23:53 Відповісти
Да хотя бы тысяч 15 гривен дали, жлобьё.
показати весь коментар
15.11.2022 15:13 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2022 15:15 Відповісти
100 яиц можно купить...по три яйца на день,а в воскресенье по четыре.-
показати весь коментар
15.11.2022 15:20 Відповісти
Зільоні яйця...

показати весь коментар
15.11.2022 15:24 Відповісти
не 100, а 1000
показати весь коментар
15.11.2022 15:54 Відповісти
40:1 course makes around 150 €.

Is that for half time, 20 hours a week ?

Are there additional benefits for housing,
heating, etc ?

A month has around 160 regular working hours,
salary of 1 Euro an hour.

In Germoney we have such, too,
but not voluntarily.

Unemployed have to walk the street
for 20 hours a week,
to collect garbage,
and they receive an additional 1 €/h ,
on top of Social Welfare,
plus housing,
plus heating, water,
plus health insurance.
показати весь коментар
15.11.2022 16:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 