Першу тисячу безробітних залучили до відновлення постраждалих регіонів за 6700 грн/місяць
Станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт було залучено 1036 осіб, які мають статус безробітного.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки із посиланням на дані Державної служби зайнятості.
"Ми розглядаємо цей процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки буде отримувати зарплату, більшу ніж виплати по безробіттю, але й приносити користь суспільству, що дуже цінно, особливо в ці турбулентні часи.
Збільшиться купівельна спроможність таких громадян, а відтак і зростатиме потреба у виробництві товарів та наданні послуг, що приведе до створення нових робочих місць", – зазначила заступниця міністра Тетяна Бережна.
Зазначається, що наразі до суспільно корисних робіт залучають безробітних в п’ятьох областях Україні:
- Сумська область – 499 безробітних;
- Київська область – 209;
- Чернігівська область – 176;
- Донецька область – 107;
- Полтавська область – 45.
Ще у двох регіонах – Рівненській та Волинській областях – розглядається можливість залучення безробітних до суспільно корисних робіт найближчим часом.
Наголошується, що поки це відносно невеликі цифри, адже загалом у центрах зайнятості на кінець жовтня було зареєстровано близько 270 тисяч осіб, які мають статус безробітних. Однак в Мінекономіки впевнені, що ця ініціатива допоможе українцям, особливо в маленьких містечках, одночасно і заробляти кошти, і відновлювати свої громади.
Читайте також: Безробітних залучать до "Армії відновлення" України за 6700 гривень на місяць, – Мінекономіки
Види суспільно корисних робіт, в залежності від регіону, можуть різнитися. Найчастіше людей залучають до укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок, заготівлі дров для населення, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття, ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери тощо.
У Мніекономіки підкреслили, що участь у суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Крім того, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів. Тобто оплата за їх виконання може бути більшою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правильное решение очень простое: нанять всех людей работать именно за еду и прочие необходимые вещи, но при этом начислять зарплату и стаж уже после войны. То есть сейчас денег тратиться не будет, будет работа, будет результат, а потом после войны человек разом получит все бабки и будет вполне доволен суммой плюс пользой для Украины.
Чому цю гидоту не долучають до таких робіт ? Наші пенсіонери отримують по 2000 грн.
Після вирахування податків та різних внесків від 6700 залишиться ще менше реальних грошей.
А направити мільярди роздерибанених коштів нужденним, чиє життя зруйнували окупанти.
Збільшиться купівельна спроможність таких громадян...
Це відверте знущання!
Is that for half time, 20 hours a week ?
Are there additional benefits for housing,
heating, etc ?
A month has around 160 regular working hours,
salary of 1 Euro an hour.
In Germoney we have such, too,
but not voluntarily.
Unemployed have to walk the street
for 20 hours a week,
to collect garbage,
and they receive an additional 1 €/h ,
on top of Social Welfare,
plus housing,
plus heating, water,
plus health insurance.