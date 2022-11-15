Першу тисячу безробітних залучили до відновлення постраждалих регіонів за 6700 грн/місяць

Станом на 15 листопада в Україні до суспільно корисних робіт було залучено 1036 осіб, які мають статус безробітного.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки із посиланням на дані Державної служби зайнятості.

"Ми розглядаємо цей процес як механізм переходу людини зі статусу безробітного в статус зайнятої особи. Виконуючи суспільно корисні роботи, безробітний не тільки буде отримувати зарплату, більшу ніж виплати по безробіттю, але й приносити користь суспільству, що дуже цінно, особливо в ці турбулентні часи.

Збільшиться купівельна спроможність таких громадян, а відтак і зростатиме потреба у виробництві товарів та наданні послуг, що приведе до створення нових робочих місць", – зазначила заступниця міністра Тетяна Бережна.

Зазначається, що наразі до суспільно корисних робіт залучають безробітних в п’ятьох областях Україні:

Сумська область – 499 безробітних;

Київська область – 209;

Чернігівська область – 176;

Донецька область – 107;

Полтавська область – 45.

Ще у двох регіонах – Рівненській та Волинській областях – розглядається можливість залучення безробітних до суспільно корисних робіт найближчим часом.

Наголошується, що поки це відносно невеликі цифри, адже загалом у центрах зайнятості на кінець жовтня було зареєстровано близько 270 тисяч осіб, які мають статус безробітних. Однак в Мінекономіки впевнені, що ця ініціатива допоможе українцям, особливо в маленьких містечках, одночасно і заробляти кошти, і відновлювати свої громади.

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Види суспільно корисних робіт, в залежності від регіону, можуть різнитися. Найчастіше людей залучають до укріплення дамб, розчищення узбережжя біля водойм та річок, заготівлі дров для населення, розвантаження гуманітарної допомоги, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття, ремонтно-відновлювальних робіт у приміщеннях соціальної сфери тощо.

У Мніекономіки підкреслили, що участь у суспільно корисних роботах з боку безробітних є добровільною. Оплата такої праці не може бути нижчою за мінімальну зарплату, яка на сьогодні становить 6700 грн. Крім того, такі роботи можуть дофінансовувати з обласних бюджетів. Тобто оплата за їх виконання може бути більшою.