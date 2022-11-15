Держкіно призупинило реорганізацію "Довженко-Центру" після протестів

Державне агентство з питань кіно призупило дію наказу про реорганізацію ДП "Національний центр Олександра Довженка" до завершення повного аудиту й обрання нового керівника.

Як повідомили у пресслужбі Держкіно, до аудиту "Довженко-Центрі" планується залучити Держаудитслужбу.

Крім того, Держкіно зберігає плани провести експертну оцінку колекцій Центру, після якого його архіви планували передати іншим організаціям.

"Фонд і музей центру залишаться в тому статусі, в якому вони перебувають зараз, тобто як цілісний майновий комплекс", – наголошується у повідомленні.

Крім того, в Держкіно заявляють, що наступним кроком стане проведення прозорого конкурсу на посаду директора "Довженко-Центру".

"Наказ про порядок конкурсного відбору зараз перебуває на фінальній стадії, вже зареєстрований у Міністерстві юстиції України та має бути опублікований для набуття чинності найближчим часом", – йдеться в повідомленні.

Також Держкіно обіцяє розпочати процес надання "Довженко-Центру" статусу національного, який має убезпечити його майно від використання не за призначенням, а також вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію.

Перед цим про домовленість зупинити реорганізацію "Довженко-Центру" повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко за підсумками наради за участі представників Офісу президента та народних депутатів.

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Як повідомлялося, на початку листопада Держкіно призначило виконуючою обов’язки гендиректора ДП "Національний центр Олександра Довженка" Юлію Каждан, відсторонивши від виконання обов’язків попередню керівницю центру Олену Гончарук.

У Держкіно називали Юлію Каждан "професійним кризовим менеджером", хоча про досвід її роботи у сфері кіно невідомо. При цьому журналісти підтвердили, що Каждан відома як зоопсихолог і співвласниця "Кінологічного центру "Ерсте Хунд", а вже після призначення займалася наданням послуг гіпнозу. Її призначення, як і плани ліквідації "Довженко-Центру" викликали активні протести кінокультурної спільноти.

При цьому під час реорганізації Держкіно аже дозволило виставити на приватизацію два корпуси держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка". Більшість приміщень у них здавалась в оренду, кошти від якої йшли на підтримку діяльності "Довженко-Центру".

Нагадаємо, ще у січні Кабінет міністрів передав цілісний майновий комплекс державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" у сферу управління Державного агентства з питань кіно. До цього цілісний майновий комплекс державного підприємства знаходився у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Держкіно було доручено у тримісячний термін затвердити стратегічний план розвитку держпідприємства, однак у серпні воно ухвалило рішення про "реорганізацію" "Довженко центру". У самому "Довженко-Центрі" вказуювали за зацікавленість забудовників у території держпідприємства.

Нагадаємо, Держкіно з лютого 2020 року очолює Марина Кудерчук, яка до цього із 2003 по 2017 рік працювала податковим та екологічним інспектором у Запорізькій області. Також менше року обіймала посаду директора комунального кінотеатру ім. Довженка у Запоріжжі. Її призначення викликало протест кіноспільноти через відсутність релевантного досвіду та непрозорість проведеного конкурсу на цю посаду.