Держкіно призупинило реорганізацію "Довженко-Центру" після протестів
Державне агентство з питань кіно призупило дію наказу про реорганізацію ДП "Національний центр Олександра Довженка" до завершення повного аудиту й обрання нового керівника.
Як повідомили у пресслужбі Держкіно, до аудиту "Довженко-Центрі" планується залучити Держаудитслужбу.
Крім того, Держкіно зберігає плани провести експертну оцінку колекцій Центру, після якого його архіви планували передати іншим організаціям.
"Фонд і музей центру залишаться в тому статусі, в якому вони перебувають зараз, тобто як цілісний майновий комплекс", – наголошується у повідомленні.
Крім того, в Держкіно заявляють, що наступним кроком стане проведення прозорого конкурсу на посаду директора "Довженко-Центру".
"Наказ про порядок конкурсного відбору зараз перебуває на фінальній стадії, вже зареєстрований у Міністерстві юстиції України та має бути опублікований для набуття чинності найближчим часом", – йдеться в повідомленні.
Також Держкіно обіцяє розпочати процес надання "Довженко-Центру" статусу національного, який має убезпечити його майно від використання не за призначенням, а також вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію.
Перед цим про домовленість зупинити реорганізацію "Довженко-Центру" повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко за підсумками наради за участі представників Офісу президента та народних депутатів.
Як повідомлялося, на початку листопада Держкіно призначило виконуючою обов’язки гендиректора ДП "Національний центр Олександра Довженка" Юлію Каждан, відсторонивши від виконання обов’язків попередню керівницю центру Олену Гончарук.
У Держкіно називали Юлію Каждан "професійним кризовим менеджером", хоча про досвід її роботи у сфері кіно невідомо. При цьому журналісти підтвердили, що Каждан відома як зоопсихолог і співвласниця "Кінологічного центру "Ерсте Хунд", а вже після призначення займалася наданням послуг гіпнозу. Її призначення, як і плани ліквідації "Довженко-Центру" викликали активні протести кінокультурної спільноти.
При цьому під час реорганізації Держкіно аже дозволило виставити на приватизацію два корпуси держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка". Більшість приміщень у них здавалась в оренду, кошти від якої йшли на підтримку діяльності "Довженко-Центру".
Нагадаємо, ще у січні Кабінет міністрів передав цілісний майновий комплекс державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" у сферу управління Державного агентства з питань кіно. До цього цілісний майновий комплекс державного підприємства знаходився у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики.
Держкіно було доручено у тримісячний термін затвердити стратегічний план розвитку держпідприємства, однак у серпні воно ухвалило рішення про "реорганізацію" "Довженко центру". У самому "Довженко-Центрі" вказуювали за зацікавленість забудовників у території держпідприємства.
Нагадаємо, Держкіно з лютого 2020 року очолює Марина Кудерчук, яка до цього із 2003 по 2017 рік працювала податковим та екологічним інспектором у Запорізькій області. Також менше року обіймала посаду директора комунального кінотеатру ім. Довженка у Запоріжжі. Її призначення викликало протест кіноспільноти через відсутність релевантного досвіду та непрозорість проведеного конкурсу на цю посаду.
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