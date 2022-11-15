Німеччина готується до зростання попиту на готівку через можливі відключення електроенергії, – Reuters

Влада Німеччини посилює підготовку до додаткового постачання готівки на випадок відключення електроенергії, щоб підтримати економіку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, повідомили четверо учасників.

За їй словами, країна готується до можливих відключень електроенергії через війну в Україні.



Серед планів Бундесбанку, центрального банку Німеччини, накопичення додаткових мільярдів, щоб впоратися зі сплеском попиту, а також можливі обмеження на зняття коштів.

Посадовці і банки також розглядають питання розподілу, обговорюючи, наприклад, пріоритетний доступ до палива для інкасаторів, кажуть джерела, коментуючи підготовку, яка прискорилася в останні тижні – після того, як Росія перекрила поставки газу.

В обговореннях планів бере участь центральний банк, його регулятор фінансового ринку BaFin і численні асоціації фінансової індустрії.



"Незважаючи на те, що влада Німеччини публічно применшує ймовірність відключення електроенергії, дискусії показують, наскільки серйозно вони сприймають загрозу, та як вони намагаються підготуватися до потенційних руйнівних відключень електроенергії, спричинених стрімким зростанням цін на електроенергію або навіть саботажем.



Вони також підкреслюють посилення наслідків війни в Україні для Німеччини, яка протягом десятиліть покладалася на доступну російську енергію, а зараз стикається з двозначною інфляцією та загрозою зриву через дефіцит палива та енергії", – пишуть журналісти.



Доступ до готівки викликає особливе занепокоєння у німців, які цінують безпеку та анонімність, які вона пропонує, і які, як правило, використовують їх більше, ніж інші європейці, дехто все ще накопичує німецькі марки, замінені на євро більше двох десятиліть тому.



За даними Бундесбанку, близько 60% повсякденних покупок оплачуються готівкою. У середньому німці щорічно знімають понад 6600 євро, здебільшого в банкоматах.



Парламентський звіт десятирічної давнини попереджав про "невдоволення" та "агресивні сутички" у випадку, якщо громадяни не зможуть отримати готівку під час відключення електроенергії.

Ажіотажний попит на готівку спостерігався на початку пандемії у березні 2020 року, коли німці зняли на 20 млрд євро більше, ніж поклали на депозити. Це був рекорд, і тоді проблем не було, відзначає агентство.