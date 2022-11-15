Падіння видобутку "Газпромом" перевищило 19%, експорт газу впав на 43%

Станом на 15 листопада російський "Газпром" видобув з початку року 359,7 млрд кубометрів газу, що на 19,2% або на 85,3 млрд кубометрів менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Водночас експорт до країн далекого зарубіжжя за вказаний період впав на 43,4% або на 71,6 млрд кубометрів – до 93,2 млрд куб. м.

При цьому попит на газ компанії на внутрішньому ринку Росії за цей період зменшився на 5,9% (на 12,3 млрд куб. м).

Також "Газпром" вказує про зростання експорту до Китаю газопроводом "Сила Сибіру", проте обсяги постачання палива за контрактом з китайською CNPC не розкриває.

За даними Gas Infrastructure Europe, станом на 13 листопада до ПСГ Європи закачано 69,7 млрд куб. м газу. Водночас попри максимальні запаси газу у ЄС "Газпром" традиційно натякає на можливу нестачу палива у Європі під час опалювального періоду. Цього разу російський монополіст вказує причиною вище навантаження на ПСГ Європи через зміну логістики і джерел постачання газу.

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Як повідомлялося, за підсумками січня-жовтня 2022 року російський "Газпром" звітував про падіння видобутку на 78,8 млрд кубометрів або на 18,6% – до 344 млрд кубометрів газу. Водночас експорт до країн далекого зарубіжжя за указаний період впав на 42,6% або на 67,6 млрд кубометрів – до 91,2 млрд куб. м.

Нагадаємо, "Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.