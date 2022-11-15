Кремль назвав "грабежем" резолюцію ООН про репарації Україні

Росія виступає категорично проти резолюції Генасамблеї ООН про репарації Україні.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, передає Інтерфакс.



"Організатори цього процесу намагаються завершити грабіж наших золотовалютних резервів, які були абсолютно незаконно заблоковані. Власне, це формалізація цього грабежу з використанням майданчика ООН. Рішення це не є юридично зобов'язуючим, так ми до нього і будемо ставитись. Категорично проти цього", – сказав він журналістам.



Він зазначив, що "Росія робитиме все, що можливо" для недопущення вилучення заморожених російських активів.



"На тлі абсолютного зневажання в останні пів року всіх основ і правил приватної власності, міжнародного права тощо, звичайно, превалюють такі рейдерські методи захоплення. Все це ми враховуватимемо при визначенні нашої подальшої лінії", – наголосив Пєсков.

Як повідомлялося, напередодні Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо необхідності притягнення РФ до відповідальності за порушення нею міжнародного права під час вторгнення в Україну, а також створення механізму компенсації Україні збитків, завданих російськими агресорами.

Ухвалення документа підтримали 94 країни, 73 – утрималися, ще 14 виступили проти.