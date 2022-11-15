Данилишин йде з посади голови Ради Національного банку

Богдан Данилишин залишає посаду голови Ради Національного банку України (НБУ) у зв’язку із звершенням терміну його повноважень.

Про це голова Ради Національного банку Богдан Данилишин повідомив у Facebook.

"14 листопада 2022 року, сплив другий трирічний термін мого перебування на посаді голови Ради НБУ. Як 5-й голова Ради НБУ за час незалежності України, я працював на цій посаді повних два терміни", – написав Данилишин.

Він зауважив, що за 2019-2022 роки під його головуванням було проведено 38 засідань Ради, на яких ухвалено більше 100 рішень.

"В подальшому буду працювати як член Ради НБУ до завершення конституційного терміну призначення", – додав Данилишин.

Як повідомлялося, 14 листопада 2019 року Рада Національного банку переобрала головою доктора економічних наук, професора, академіка НАН України Богдана Данилишина.

Данилишин очолював Раду НБУ із жовтня 2016 року.