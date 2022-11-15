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Новини
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Данилишин йде з посади голови Ради Національного банку

данилишин,богдан

Богдан Данилишин залишає посаду голови Ради Національного банку України (НБУ) у зв’язку із звершенням терміну його повноважень.

Про це голова Ради Національного банку Богдан Данилишин повідомив у Facebook.

"14 листопада 2022 року, сплив другий трирічний термін мого перебування на посаді голови Ради НБУ. Як 5-й голова Ради НБУ за час незалежності України, я працював на цій посаді повних два терміни", – написав Данилишин.

Він зауважив, що за 2019-2022 роки під його головуванням було проведено 38 засідань Ради, на яких ухвалено більше 100 рішень.

"В подальшому буду працювати як член Ради НБУ до завершення конституційного терміну призначення", – додав Данилишин.

Як повідомлялося, 14 листопада 2019 року Рада Національного банку переобрала головою доктора економічних наук, професора, академіка НАН України Богдана Данилишина.

Данилишин очолював Раду НБУ із жовтня 2016 року.

Автор: 

Данилишин Богдан (119) НБУ (9342) Рада НБУ (150)


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Довго годувався біля Нацбанку цей латентний комуняка.
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15.11.2022 16:00 Відповісти
Рідкісна гнида...
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15.11.2022 16:13 Відповісти
Це Ви непарламентною мовою, але дуже тонко підмітили..і тут навісає стрьом..щось цікаве у фінансовому секторі..це б ніколи від годівниці не відпав..і в страхуванні цікавинки
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02.05.2023 23:39 Відповісти
Вам будь-хто в НБУ, крім його молоденької помічниці, скаже те ж саме.
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03.05.2023 01:49 Відповісти
Не просто гнида, шакал улесливий. З країни вукрутив все що міг, тепер піде на пенсію в 150 тисяч.
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15.11.2022 16:35 Відповісти
Пора! Не дякуйте.
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15.11.2022 16:54 Відповісти
**** прокладка Тимошенко. і цю пазлу треба буде судити.
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15.11.2022 17:05 Відповісти
Справжній Український Академік, надзвичайно розумний науковець і, як виявилося, практик. Знаю пана Данилишина десь з року 2000 і жодного разу не було соромно за нього. Думаю, що це і його частка зусиль є у тому, що в час війни гривня не обвалилася шкереберть.
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15.11.2022 18:14 Відповісти

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