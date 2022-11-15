Експорт металобрухту впав із початку року у 13 разів

Українські підприємства у січні-жовтні 2022 року знизили експорт брухту чорних металів у 13,3 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 37,77 тис. тонн.

Про це йдеться в статистиці Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.

У грошовому вираженні експорт металобрухту за цей період скоротився у 13,4 раза – до $14,59 млн.

У той самий час, за десять місяців країна скоротила імпорт металобрухту в натуральному вираженні в 11,7 раза – до 1,69 тис. тонн. У грошовому вираженні ввезення брухту знизилося в 10,8 раза – до $3,45 млн.

Крім того, метпідприємства України в січні-жовтні 2022 року не імпортували продукти прямого відновлення заліза з руди за кодом 7203 – гарячебрикетованого заліза, що є замінником чавуну та металобрухту, але експортували 258 тонн цієї продукції до Індії (100%) на суму $48 тис.

Як повідомлялося, українські підприємства у січні-вересні поточного року знизили експорт брухту чорних металів у 12,9 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 35,28 тис. тонн.

Україна у 2021 році збільшила експорт металобрухту у 17,2 раза порівняно з попереднім роком – до 615,69 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт металобрухту зріс у 25,2 раза – до $238,9 млн.