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Експорт металобрухту впав із початку року у 13 разів

металлолом

Українські підприємства у січні-жовтні 2022 року знизили експорт брухту чорних металів у 13,3 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 37,77 тис. тонн.

Про це йдеться в статистиці Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.

У грошовому вираженні експорт металобрухту за цей період скоротився у 13,4 раза – до $14,59 млн.

У той самий час, за десять місяців країна скоротила імпорт металобрухту в натуральному вираженні в 11,7 раза – до 1,69 тис. тонн. У грошовому вираженні ввезення брухту знизилося в 10,8 раза – до $3,45 млн.

Крім того, метпідприємства України в січні-жовтні 2022 року не імпортували продукти прямого відновлення заліза з руди за кодом 7203 – гарячебрикетованого заліза, що є замінником чавуну та металобрухту, але експортували 258 тонн цієї продукції до Індії (100%) на суму $48 тис.

Як повідомлялося, українські підприємства у січні-вересні поточного року знизили експорт брухту чорних металів у 12,9 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 35,28 тис. тонн.

Україна у 2021 році збільшила експорт металобрухту у 17,2 раза порівняно з попереднім роком – до 615,69 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт металобрухту зріс у 25,2 раза – до $238,9 млн.

Автор: 

експорт (3859) металобрухт (269)


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Продасть легіровану сталь як металобрухт.це давня традиція Ахметова.напевно тому українці працюють за 150долларів як у всіх країнах Африки
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16.11.2022 08:25 Відповісти
Вы работаете за 150 долларов? Сочувствую. Обратитесь к начальству - это незаконно, у нас в стране минималка выше, чем 150 долларов. А уж на металлургических предприятиях профильные спецы получают в разы выше зарплату
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16.11.2022 12:53 Відповісти
https://www.google.com/url?q=https://bezpekavip.com/kriminalnaya-hronika/donetsk/krovavaya-istoriya-donecka-chast-1&sa=U&ved=2ahUKEwj4wMuN2cP7AhVaZqQEHbGdBEcQFnoECAEQAg&usg=AOvVaw2sWxcxpTWqaa1eigmEJyRI
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23.11.2022 08:43 Відповісти
Сейчас вообще не должно быть экспорта металлолома, это стратегически важное сырьё. Кмк, только после обсуждений и круглых столов, если реально будет доказано, что нет дефицита лома
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16.11.2022 12:52 Відповісти
орки после себя оставят горы металлолома, но сейчас стоит их додавить и заставить бежать с нашей земли, а потом уже будем продавать
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16.11.2022 14:39 Відповісти
очікувано, що буде спад. але щоб аж в 13 разів -це дійсно вражаюча цифра. Тоді уряд має вживати якісь заходи для стабілізації становища
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16.11.2022 16:03 Відповісти
Легированная сталь заведомо по бумагам идёт на экспорт как лом.продает Ахметов самому себе ,своей фирме за рубежом.Дальше это уже не лом,а качественная сталь.а за бугром уже другая цена.и если распределить миллиарды Ахметова то получится зарплата рабочих как в Европе, а страна не нищая
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16.11.2022 20:05 Відповісти

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