Естонія закликала збільшити підтримку України до 1% європейського ВВП

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликає збільшити обсяг підтримки України до 1% ВВП Євросоюзу.

Про це повідомляє ERR за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, щоб обговорити підтримку України у війні проти Росії.

"Європейські країни мають застосувати інший підхід, іншу парадигму підтримки України. Нинішнього темпу замало", – заявив Рейнсалу.

"Поглянемо на ситуацію в перспективі: ВВП України становить 1% від ВВП Євросоюзу. По суті, вся ця боротьба зараз тримається в Україні. Більшість витрат на цю боротьбу. А Європа загалом підтримала їх приблизно п'ятою частиною відсотка свого ВВП. Ми вже змінимо ситуацію, якщо зможемо підняти підтримку на озброєння та фінансову допомогу до 1% від нашого ВВП. І це зовсім не драматична цифра", – додав Рейнсалу.