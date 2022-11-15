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Німеччина відкрила свій перший термінал для імпорту скрапленого газу

спг,німеччина,термінал

Німеччина 15 листопада відкрила свій перший плавучий термінал, побудований в рекордні терміни та призначений для прийому скрапленого природного газу в рамках плану Берліна замінити російський газ, а перше регазифікаційне судно має причалити в середині грудня.

Вже завершено будівництво інфраструктури для підтримки плавучого LNG-терміналу (FSRU) – пірсу, трубопроводів та ліній електропередач, повідомляє Euractiv..

Плавуча установка зі зберігання та регазифікації має довжину понад 280 метрів і може щорічно регазифікувати від 5 млрд до 7,5 млрд кубометрів скрапленого природного газу.

Перший LNG-танкер має прибути в середині грудня.

Другий FSRU очікується наприкінці грудня, а наступного року – ще три. Загалом у 2023 році уряд Німеччини сподівається замінити СПГ від 50% до 60% російського газу.

Як зазначається, після нападу Росії на Україну припинення постачання газу від російського "Газпрому" та подальшого знищення газопроводу "Північний потік-1" Німеччина недоотримує близько 50 млрд кубометрів газу щорічно, і поспішно побудована інфраструктура для сприяння імпорту СПГ є виходом для Берліна. 

Автор: 

Німеччина (1888) термінал (171) скраплений газ (1146)


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Як там льоха мюлер себе почуває?
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15.11.2022 19:44 Відповісти
Німеччина відкрила свій перший термінал для імпорту скрапленого газу - Трамп требовал это от меркельши, но все над ним в Германии смеялись. Зачем - у нас же северные дешевые потоки!
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15.11.2022 22:51 Відповісти

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