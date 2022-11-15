"Укренерго" застосувало аварійні відключення електроенергії у північних та центральних областях

Оператор енергосистеми країни НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.

Як повідомляє пресслужба компанії, внаслідок нової масштабної ракетної атаки Росії пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Атака ще триває, ми не можемо поки що назвати повні масштаби пошкоджень, є "прильоти" в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни, але найбільш складна ситуація в північних і центральних областях. В зв’язку з цим там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів", – повідомили в "Укренерго".

Зокрема, у місті Києві запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.

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Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.

Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у два житлових будинки у Печерському районі столиці. Також повідомляється про влучання у інших регіонах. Повністю без електропостачання залишився Житомир, частково відсутнє світло у низці інших обласних центрів.