"Укренерго" застосувало аварійні відключення електроенергії у північних та центральних областях
Оператор енергосистеми країни НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.
Як повідомляє пресслужба компанії, внаслідок нової масштабної ракетної атаки Росії пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури.
"Атака ще триває, ми не можемо поки що назвати повні масштаби пошкоджень, є "прильоти" в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни, але найбільш складна ситуація в північних і центральних областях. В зв’язку з цим там вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів", – повідомили в "Укренерго".
Зокрема, у місті Києві запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.
Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.
Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у два житлових будинки у Печерському районі столиці. Також повідомляється про влучання у інших регіонах. Повністю без електропостачання залишився Житомир, частково відсутнє світло у низці інших обласних центрів.
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Знищення енергетичної інфраструктури може мати ВОЄННУ ЦІЛЬ:
рашисти хочуть ПОВНІСТЮ ПОГАСИТИ СВІТЛО У КИЄВІ, ЩОБ У МАКСИМАЛЬНІЙ (У ПОВНІЙ) ТЕМРЯВІ СКИНУТИ ДЕКІЛЬКА (десятків) ТИСЯЧ ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНИХ ВІЙСЬК ПРЯМО В ЦЕНТРІ КИЄВА, ЩОБ ЦЕЙ ДЕСАНТ ЗНИЩИВ ГОЛОВНІ ЦЕНТРИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ (і людей там).
Адже ВОНИ ДУМАЮТЬ, ЩО якби їм таке вдалося, то ЗСУ та інші війська втратили б дуже сильно боєздатність і т.д., тобто НАСЛІДКИ БУЛИ БИ КАТАСТРОФІЧНІ.
ЧОМУ РАШИСТИ МОЖУТЬ ПЛАНУВАТИ ТАКИЙ СЦЕНАРІЙ? - ТОМУ ЩО:
1. Інших варіантів у них практично не залишається.
2. Вістря їхнього вторгнення в лютому 2022 майже досягло цієї цілі. ВОНИ ДУМАЮТЬ, що не вистачило зовсім трохи для успіху тоді, тому тепер, врахувавши тодішні помилки, і завдяки фактору несподіванки вони зможуть досягти їхніх цілей. (Очевидною їхньою помилкою в лютому 2022 була спроба дістатися центру Києва по землі, а не повітрям, тоді як повітрям їхні вертольоти запросто залетіли аж над водосховище, де були частково побиті через те, що затрималися там.) Таким чином ВОНИ ДУМАЮТЬ, що Україна ВИЯВИЛАСЬ БИ НЕ ГОТОВА ЗУПИНИТИ ПОВНІСТЮ ЇХНІЙ МАКСИМАЛЬНО ПОТУЖНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ДЕСАНТ ПРЯМО В ЦЕНТР КИЄВА, І ТОМУ якась ЧАСТИНА цього ДЕСАНТУ ЗМОГЛА БИ ДОСЯГТИ ПОВТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ.
3. Наша ППО втратила багато ракет, збиваючи їхні ракети.