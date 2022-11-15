Мінфін підвищив максимальну ставку за облігаціями у гривні до 19% річних

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 15 листопада, змогло залучити до держбюджету 5,02 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу шестимісячних облігацій вдалося залучити 1,15 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 14% річних, порівняно із 13,5% тижнем раніше та 12% річних до того.

Водночас від розміщення річних ОВДП надійшло 307,11 мільйона гривень, ставка за ними залишилась незмінною – 14% річних.

Крім того, від продажу облігацій з терміном обігу півтора роки надійшло 3,27 мільярда гривень, ставка за ними зросла до 19% річних, порівняно із 18,5% минулого тижня.

Мінфін також розмістив валютні шестимісячні облігації на $7,89 млн під 4,25% річних.

Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство фінансів на аукціонах з продажу ОВДП змогло залучити до держбюджету лише 43,75 мільйона гривень – це найменша сума з початку повномасштабної війни.