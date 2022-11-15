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"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів через ракетні обстріли

укрзалізниця

"Укрзалізниця" попередила, що у зв’язку з ворожими атаками росіян на інфраструктуру України деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, затримується на відправлення на 30 хвилин поїзд №42 Трускавець – Дніпро, а поїзд №31/32 Запоріжжя – Перемишль затримується на 20 хвилин.

Також через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються наступні рейси:

  • №88 Ковель – Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;
  • №17 Харків – Ужгород затримується на 30 хвилин;
  • №711 Краматорськ – Київ відправився під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.

Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ – Перемишль, №750 Ужгород – Київ, безпересадкові вагони Відень – Київ, №772 Хмельницький – Київ, №86 Львів – Запоріжжя, №55 Київ – Рахів.

Зазначаться, що "Укрзалізниця" підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.

Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах, додали в "Укрзалізниці".

Автор: 

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