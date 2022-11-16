Кабмін виділив 100 мільйонів на відновлення критичної інфраструктури на Херсонщині
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 15 листопада, виділив 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків бойових дій у Херсонській області.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Виділено Херсонській обласній державній адміністрації (для Херсонської обласної військової адміністрації) 100 млн гривень з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення об’єктів критичної інфраструктури і об’єктів соціальної сфери у Херсонській області", – написав Мельничук.
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