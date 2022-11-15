Львів залишився без опалення через обстріли, 90% мешканців Тернопільщини – без світла

У Львові через відсутність електроенергії внаслідок російських ракетних обстрілів тимчасово припинено подачу опалення.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у Twitter.

"80% Львова знеструмлені. Через відсутність електроенергії тимчасово припинено подачу тепла. Немає гарячої води. Наші комунальники вже підключають дизельні генератори", – написав Садовий.

Водночас голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що область майже повністю залишилася без електропостачання.

"На даний момент 90% Тернопільської області без електроживлення", – написав він у Telegram.

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Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.

Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у два житлових будинки у Печерському районі столиці. Також повідомляється про влучання у інших регіонах. Повністю без електропостачання залишився Житомир, частково відсутнє світло у низці інших обласних центрів.

Внаслідок влучання ракет у обєкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.