БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 441 0

Львів залишився без опалення через обстріли, 90% мешканців Тернопільщини – без світла

отопление,отопительный,сезон

У Львові через відсутність електроенергії внаслідок російських ракетних обстрілів тимчасово припинено подачу опалення.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив у Twitter.

"80% Львова знеструмлені. Через відсутність електроенергії тимчасово припинено подачу тепла. Немає гарячої води. Наші комунальники вже підключають дизельні генератори", – написав Садовий.

Водночас голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що область майже повністю залишилася без електропостачання.

"На даний момент 90% Тернопільської області без електроживлення", – написав він у Telegram.

Читайте також: У Львові, Житомирі, Рівному, Хмельницькому та Харкові проблеми з постачанням електроенергії через ракетні удари Росії (оновлено)

Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.

Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у два житлових будинки у Печерському районі столиці. Також повідомляється про влучання у інших регіонах. Повністю без електропостачання залишився Житомир, частково відсутнє світло у низці інших обласних центрів.

Внаслідок влучання ракет у обєкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.

Автор: 

Львів (847) опалення (566) електроенергія (4281) Тернопільська область (60)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 