Кабмін схвалив проєкт цифрової системи управління відновленням інфраструктури
Кабінет міністрів України схвалив реалізацію протягом двох років експериментального проєкту щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відновлення інфраструктури.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 15 листопада.
Затверджено також порядок реалізації експериментального проєкту.
"Єдина цифрова інтегрована інформаційно-аналітична система управління процесом відбудови інфраструктури призначена для автоматизації планування та фінансування робіт з відновлення або відбудови об’єктів інфраструктури, моніторингу процесу відновлення або відбудови зазначених об’єктів (проєктування, публічні закупівлі, будівництво, реконструкція, капітальний чи поточний ремонт, інші будівельні та відновлювальні роботи, введення в експлуатацію відбудованих об’єктів інфраструктури)", – написав Мельничук.
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