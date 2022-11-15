Кабмін схвалив проєкт цифрової системи управління відновленням інфраструктури

Кабінет міністрів України схвалив реалізацію протягом двох років експериментального проєкту щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відновлення інфраструктури.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 15 листопада.

Затверджено також порядок реалізації експериментального проєкту.

"Єдина цифрова інтегрована інформаційно-аналітична система управління процесом відбудови інфраструктури призначена для автоматизації планування та фінансування робіт з відновлення або відбудови об’єктів інфраструктури, моніторингу процесу відновлення або відбудови зазначених об’єктів (проєктування, публічні закупівлі, будівництво, реконструкція, капітальний чи поточний ремонт, інші будівельні та відновлювальні роботи, введення в експлуатацію відбудованих об’єктів інфраструктури)", – написав Мельничук.