Російські ракети впали на території Польщі, двоє людей загинули, – ЗМІ

Російські ракети перетнули кордон Польщі, члена НАТО, і впали на її території, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це заявив високопоставлений представник американської розвідки заявив, передає Associated Press.

Раніше польське радіо повідомило, що нібито дві ракети впали в місцевості Пшеводів у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною, потрапили в зерносушарки та вбили двох людей. У повідомленні наголошувалося, що інформація непідтверджена, але на місці події нібито вже працюють поліція, прокуратура та армія.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінову нараду Комітету уряду з питань безпеки та оборони.

У той самий час міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс висловив свої співчуття:

"Мої співчуття нашим польським братам по зброї. Злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі. Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин", – написав Пабрікс у Twitter.