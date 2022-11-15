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Новини
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Російські ракети впали на території Польщі, двоє людей загинули, – ЗМІ

ракета,польща

Російські ракети перетнули кордон Польщі, члена НАТО, і впали на її території, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це заявив високопоставлений представник американської розвідки заявив, передає Associated Press.

Раніше польське радіо повідомило, що нібито дві ракети впали в місцевості Пшеводів у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною, потрапили в зерносушарки та вбили двох людей. У повідомленні наголошувалося, що інформація непідтверджена, але на місці події нібито вже працюють поліція, прокуратура та армія.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінову нараду Комітету уряду з питань безпеки та оборони.

У той самий час міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс висловив свої співчуття:

"Мої співчуття нашим польським братам по зброї. Злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі. Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин", – написав Пабрікс у Twitter.

Автор: 

Польща (2457) ракети (355) росія (14379)


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Ну, що ? G20 ? НАТО? Сколько ещё терпеть это кацапское недогосударство ?
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15.11.2022 22:20 Відповісти
кацапы ждите приход , прилет, приплыв , или еще какую то беду на вашу голову , обосрались в Украине и теперь не могут этого пережить , нужно проиграть НАТО , очко не так болеть будет , обстрел территории Польши был намеренным.
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15.11.2022 22:31 Відповісти
Чекаємо "озабочєнность"
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16.11.2022 07:07 Відповісти
"Йшов 2023 рік. російська ракета з ядерною боєголовкою вибухає біля Кракова.

Столтенберг на терміновому засіданні НАТО -

- Ми дуже уважно стежим за розвитком ситуації ... "
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16.11.2022 08:23 Відповісти

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