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США ввели санкції проти виробника і постачальників іранських дронів до Росії

герань,shahed-136,шахід

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США у вівторок запровадило санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, які вона використовує для атак на цивільну інфраструктуру в Україні.

Санкції були запроваджені проти іранського дослідницького центру Shahed Aviation Industries Research Center, відповідального за розробку та виробництво безпілотників Shahed, які росіяни використовують в Україні, передає Європейська правда.

Через причетність до транспортування цих безпілотників обмеження були запроваджені проти ще двох юридичних осіб – Success Aviation Services FZC та i Jet Global DMCC.

Крім того, державний департамент США вніс до санкційного переліку російську приватну військову компанію "Вагнер" (ПВК "Вагнер") та аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) і Qods Aviation Industries.

Також Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадило обмеження проти двох осіб, які сприяли придбанню ПВК "Вагнера" іранських дронів, – Аббаса Джуму та Тиграна Христофоровича Срабіонова.

Санкції передбачають, що все майно та частки у майні підсанкційних фізичних та юридичних осіб, які перебувають на території США або у володінні чи під контролем американських осіб, мають бути заблоковані, а транзакції з підсанкційними особами – припинені.

Як повідомлялося, у вересні Мінфін США запровадив санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, які причетні до постачання безпілотників до РФ для використання у війні з Україною.

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Іран (449) росія (14394) санкції (4477) США (4968)


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Значить до цього моменту вони вільно "вели бізнес". ЛОЛ.
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16.11.2022 16:20 Відповісти
Сполучені Штати тa Ізраїль мають військовий потенціал, щоб запобігти просуванню Ірану до ядерної бомби і стримати його від загрози своїм сусідам - і вони можуть зробити це, не викликаючи великої війни.
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16.11.2022 18:46 Відповісти

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