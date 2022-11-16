Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $37,7 мільярда – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена закликає Конгрес розширити фінансування статей про "критичні потреби", до яких включено $37,7 млрд на підтримку України.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що очільниця Офісу управління та бюджету Шаланда Янг направила спікерці Конгресу Ненсі Пелосі запит на виділення додаткового фінансування на 2023 рік розміром $37,7 млрд на допомогу для України, $10 млрд на боротьбу з COVID-19 та невказану суму на ліквідацію наслідків стихійних лих.



Запит "забезпечить Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні для захисту, і що постраждалі люди продовжуватимуть отримувати необхідну допомогу. Запит також стосується критичного глобального дефіциту продовольства та енергії, спричиненого вторгненням Росії".



За даними видання, суму $37,7 млрд для допомоги Україні розподілено між чотирма федеральними відомствами США.

Так, $21,7 млрд направлять Пентагону на "обладнання для України, поповнення запасів Міністерства оборони, а також на продовження воєнної, розвідувальної та іншої оборонної підтримки".

Ще $14,5 млрд виділять Державному департаменту для "прямої бюджетної підтримки України, на критично важливі інвестиції, допомогу у забезпеченні безпеки, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу".

Міністерство енергетики отримає $626 млн "для підтримки ядерної безпеки України та для модернізації Стратегічного нафтового резерву". Також $900 млн направлять Міненерго, міністерству охорони здоров'я та соціальних служб для вирішення гуманітарних проблем.

Високопоставлений чиновник у Білому дому сказав журналістам, що попередня допомога Україні була розрахована "тільки до завершення календарного року". У запиті також йдеться, що "приблизно три чверті коштів, раніше наданих Конгресом, вже розподілено або освоєно", а решту буде витрачено до кінця року.