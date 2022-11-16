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Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити Україні ще $37,7 мільярда – CNN

байден

Адміністрація президента США Джо Байдена закликає Конгрес розширити фінансування статей про "критичні потреби", до яких включено $37,7 млрд на підтримку України.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що очільниця Офісу управління та бюджету Шаланда Янг направила спікерці Конгресу Ненсі Пелосі запит на виділення додаткового фінансування на 2023 рік розміром $37,7 млрд на допомогу для України, $10 млрд на боротьбу з COVID-19 та невказану суму на ліквідацію наслідків стихійних лих.

Запит "забезпечить Україні фінансування, зброю та підтримку, необхідні для захисту, і що постраждалі люди продовжуватимуть отримувати необхідну допомогу. Запит також стосується критичного глобального дефіциту продовольства та енергії, спричиненого вторгненням Росії".

За даними видання, суму $37,7 млрд для допомоги Україні розподілено між чотирма федеральними відомствами США.

Так, $21,7 млрд направлять Пентагону на "обладнання для України, поповнення запасів Міністерства оборони, а також на продовження воєнної, розвідувальної та іншої оборонної підтримки".

Ще $14,5 млрд виділять Державному департаменту для "прямої бюджетної підтримки України, на критично важливі інвестиції, допомогу у забезпеченні безпеки, зміцнення глобальної продовольчої безпеки та гуманітарну допомогу".

Міністерство енергетики отримає $626 млн "для підтримки ядерної безпеки України та для модернізації Стратегічного нафтового резерву". Також $900 млн направлять Міненерго, міністерству охорони здоров'я та соціальних служб для вирішення гуманітарних проблем.

Високопоставлений чиновник у Білому дому сказав журналістам, що попередня допомога Україні була розрахована "тільки до завершення календарного року". У запиті також йдеться, що "приблизно три чверті коштів, раніше наданих Конгресом, вже розподілено або освоєно", а решту буде витрачено до кінця року.

Автор: 

допомога (1557) США (4968)


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Треба вимагати законсервоване важке озброєння. Воно є. Його десятки тисяч одиниць.
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16.11.2022 11:56 Відповісти
Американці надають купу мільярдів, а деякі українці й далі хочуть "вимагати"

Вимагати щось можна коли б в нас тут реформи робились й була боротьба з колаборантами та корупціонерами. Потрібно щось взамін робити перед тим як "вимагати". А так лиш - " дайте грошей побільше й зброї й відчепіться"
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16.11.2022 12:02 Відповісти
з яких на війському допомогу Україні буде 5-6 млрд, а решта піде на підкуп виборців, щоб за демократів голосували, як було декілька разів до цього моменту? риторичне питання...
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16.11.2022 16:15 Відповісти

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