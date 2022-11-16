"Укренерго" запровадило відключення світла по всій Україні

У середу, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень", – йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають українців підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання: зробити необхідний запас води, завчасно зарядити пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними.

Наголошується, що обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки окупантів по енерегооб’єктах.

Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням пошкодженої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, по території України було випущено понад 90 ракет, понад 70 з них збили сили ППО, однак решта завдала ударів по 15 об’єктам у різних областях.