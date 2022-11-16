Агрохолдинг МХП Косюка отримав $269 мільйонів збитку

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, за підсумками роботи в перші дев’ять місяців року отримав $269 млн чистих збитків, що обумовлено в основному збитками на різниці валютних курсів, що склали $367 млн.

Про це йдеться у звіті компанії на Лондонській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна.

У третьому кварталі 2022 року компанія отримала $181 млн чистого збитку проти $145 млн чистого прибутку в липні-вересні 2021 року.



Виторг холдингу за липень-вересень склав $727 млн (зростання на 10% до аналогічного періоду 2021 року), за січень-вересень – $1,88 млрд (+14%).

Його показник EBITDA впав у третьому кварталі до $121 млн (-54%), а за дев'ять місяців до $275 млн (-47%), при зниженні рентабельності продажів (EBITDA margin) за липень-вересень до 18% (-11 в.п.), а за січень-вересень – до 15% (-17 в.п.)



Операційний прибуток МХП у третьому кварталі знизився на 37% до аналогічного періоду минулого року – до $100 млн, за дев'ять місяців – до $176 млн (-57%), валовий прибуток за третій квартал склав $158 млн (-27%), а за дев'ять місяців – $398 млн (-31%). При цьому валовий збиток від повномасштабного російського вторгнення в Україну для МХП у липні-вересні становив $7 млн, тоді як за дев'ять місяців поточного року – $45 млн.



"МХП зіткнувся з комплексними проблемами і перебоями в роботі в середині жовтня, коли кілька електростанцій зазнали ракетних ударів. Деякі об'єкти МХП не працювали протягом короткого терміну після попадання ракет. Станом на сьогодні МХП продовжує працювати на повну потужність, використовуючи як державні мережі, так і вироблену на біогазових установках МХП електроенергію, а також дизельні генератори. Однак перебіг подій показав, що ситуація може погіршуватися серйозно, швидко та непомітно", – зазначається у звіті холдингу.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.