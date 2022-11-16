Інфляція у Великій Британії вперше за понад 40 років перевищила 11%

Споживчі ціни у Великій Британії у жовтні підскочили на 11,1% у річному вираженні, що є максимальним значенням за останні 41 рік.

Про це свідчать дані Національного статистичного управління (ONS) країни, передає Інтерфакс-Україна.



Інфляція прискорилася відразу на 1 відсотковий пункт порівняно з вереснем, коли вона становила 10,1%, та оновила максимум із жовтня 1981 року.



Аналітики, опитані Bloomberg, в середньому очікували на збільшення споживчих цін у країні минулого місяця на 10,7%, як і респонденти Trading Economics.



Споживчі ціни підскочили на 2% щодо попереднього місяця після зростання на 0,5% у вересні. Експерти, опитані Trading Economics, в середньому очікували на підйом на 1,7%.



Прискорення інфляції у Великій Британії насамперед пов'язане з підвищенням цін на харчі та енергоносії. Без урахування цих двох категорій (індекс CPI Core) інфляція у жовтні становила 6,5%, як і місяцем раніше. У місячному вираженні індикатор зріс на 0,7% після підйому на 0,6% у вересні.



Роздрібні ціни (індекс RPI) злетіли на 14,2% у річному вираженні, місяцем раніше зростання становило 12,6%. Саме індекс RPI використовується британськими роботодавцями під час проведення переговорів про зарплату.



Порівняно з попереднім місяцем індекс RPI збільшився на 2,5% після підйому на 0,7% у вересні.