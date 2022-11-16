NASA запустило до Місяця космічний корабель "Оріон"

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) 16 листопада запустила до Місяця надважку ракету-носій SLS (Space Launch System) із космічним кораблем "Оріон".

Ракета стартувала з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді о 1:04 за місцевим часом (8:04 за Києвом). Раніше запуск кілька разів переносили через технічні неполадки, передає Радіо Свобода.

Пуск SLS та "Оріона" є частиною місії Artemis 1 ("Артеміда-1"). Корабель має в тестовому безпілотному режимі здійснити політ до Місяця, провести на його орбіті кілька тижнів та повернутися на Землю. Попри те, що на борту немає людей, "Оріон" перевозить імітацію екіпажу з трьох манекенів з датчиками для вимірювання рівня радіації та іншого впливу, який відчували б астронавти в реальному житті.

Уже 2024 року має відбутися місія "Артеміда-2", у рамках якої четверо астронавтів облетять Місяць. На 2025 рік призначена місія "Артеміда-3", під час якої астронавти мають висадитися на поверхню Місяця.