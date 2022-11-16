Кабмін доручив АРМА викупити військові облігації ще на 300 мільйонів

Кабінет міністрів погодив придбання Національним агентством з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), військових облігацій на суму 301,6 млн грн.

Як повідомляє пресслужба агентства, таким чином АРМА придбає вже третій пакет цінних паперів, які є інструментом підтримки державного бюджету в умовах воєнного стану.

"Завдяки цьому рішенню Сили оборони нашої країни незабаром отримають додаткове фінансування, джерелом якого, нагадую, є арештовані кошти, надходження яких АРМА забезпечує переважно за рахунок продажу російського майна", – зазначив очільник відомства Дмитро Жоравович.

Зазначається, що протягом останніх кількох місяців Нацагентство купило військові облігації на понад 452 млн грн.

Наприкінці травня Верховна Рада внесла зміни до закону "Про АРМА", дозволивши Агентству мати рахунки в депозитарних установах та в умовах воєнного часу купувати за рахунок розміщених на таких рахунках коштів облігації внутрішньої державної позики.