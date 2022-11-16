Оголошено конкурс на посаду нового директора НАБУ

Видання Кабінету міністрів "Урядовий кур’єр" опублікувало оголошення про умови та строки проведення відкритого конкурсу щодо обрання директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ), затверджених раніше на засіданні комісії щодо проведення конкурсу.

Зазначається, що Комісія оголошує конкурс на зайняття посади директора НАБУ, передає Інтерфакс-Україна.



В оголошенні зазначається перелік вимог до директора НАБУ: вища юридична освіта, стаж роботи у сфері права не менше ніж 10 років, досвід роботи на керівних посадах у держорганах або міжнародних організаціях не менше ніж п'ять років. Також директор НАБУ має володіти державною мовою, мати високі ділові та моральні якості.



Водночас, відповідно до норм закону про НАБУ, на посаду директора Бюро не може бути призначено людину, яка входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі.



Директором НАБУ також не може стати людина, яка не пройшла перевірку згідно із законом "Про очищення влади", має судимість, громадянство іншої держави або після введення військового стану від 24 лютого 2022 року перебувала за межами України понад 21 день.



Зазначене обмеження не поширюється на осіб, які перебували за межами країни на лікуванні або у відрядженні у зв'язку із виконанням завдань на користь національної безпеки та оборони.



Термін подання документів починається з дня публікації оголошення про проведення відкритого конкурсу в "Урядовому кур'єрі" та закінчується через 21 день.